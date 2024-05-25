حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية.. ومواعيد القطارات خلال عيد الأضحى 2024

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سعرها هيضاعف مرتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سيتضاعف ثمنها مرتين.

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26 صورة بالمواعيد.. السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

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مصدر رفيع المستوى: مصر تمارس ضغوطًا على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة بشكل عاجل

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

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5 صور تكشف التفاصيل.. تحديد أول أيام عيد الأضحى 2024 وغرة شهر ذي الحجة

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

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تطورات جديدة.. بيان عاجل من الهجرة بشأن غرق مصريين في مركب هجرة غير شرعية باليونان

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا بشأن موقف المصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.

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5 صور وخريطة.. الإعلانات تغطي أعمدة مونوريل 6 أكتوبر قبل تشغيله

رصدت عدسة "مصراوي"، انتشار الإعلانات على أعمدة مشروع مونوريل غرب النيل أو المعروف باسم مونوريل 6 أكتوبر وذلك في منطقة الشيخ زايد.

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13 صورة.. ضبط أدوية مجهولة المصدر بأكثر من 6 ملايين جنيه بـ3 محافظات

كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، الحملات التفتيشية المؤسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، خلال شهر مايو الجاري.

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10 صور جوية للبحر.. أحدث تصوير لمحطة الحاويات بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث الصور الجوية لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

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آخر قطار بعد مباراة الأهلي والترجي.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بشأن المواعيد

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن زيادة عدد ساعات التشغيل اليوم السبت بسبب مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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السيسي يفتتح محور الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق.

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الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة رغيف العيش جنيه وربع، موضحا أن رغيف العيش اللى بيتباع بشلن 5 ساغ بيكلف الدولة 125 قرش".

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