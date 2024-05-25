الرئيس السيسي: حق المشروعات وبلدنا علينا تخريج أكبر حجم من الإنتاج



كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: حق المشروعات وبلدنا علينا تخريج أكبر حجم من الإنتاج.

وأكد "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، على ضرورة استخدام نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه بالمشروعات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.