إعلان

BBC

الرئيس السيسي: حق المشروعات وبلدنا علينا تخريج أكبر حجم من الإنتاج

06:31 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: حق المشروعات وبلدنا علينا تخريج أكبر حجم من الإنتاج.

وأكد "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، على ضرورة استخدام نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه بالمشروعات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

الرئيس السيسي مشروع توشكى شرق العوينات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إجازة أسبوع.. أسامة كمال يعتذر عن عدم الظهور في مساء dmc لهذا السبب

إعلان

إعلان

الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة