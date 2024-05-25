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BBC

الرئيس السيسي: منذ 2011 زادت مصر 25 مليون نسمة.. ونعمل على زيادة المشروعات لتغطية ذلك الارتفاع

05:52 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: منذ عام 2011 مصر زادت 25 مليون نسمة والدولة تعمل على زيادة المشروعات لتغطية تلك الزيادة

وأكد "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

السيسي الزيادة السكانية مشروع توشكى
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