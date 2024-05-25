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BBC

الرئيس السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سعرها هيضاعف مرتين

05:37 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سيتضاعف ثمنها مرتين.

وأضاف "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: لو المواطن بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاتة - حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي:

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