القوات المسلحة تنظِّم المؤتمر الدولي العلمي بنظام "Hybride" للمقالات العلمية -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

اُختتمت فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذى يضم خمسة مؤتمرات علمية؛ هي: المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية، والمؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة المدنية والمعمارية، والمؤتمر الدولي الرابع عشر للهندسة الكهربائية، والمؤتمر الدولي الثاني عشر للهندسة الكيميائية والبيئية، والمؤتمر الدولي الثاني عشر للرياضيات والفيزياء الهندسية، والذي استمر على مدار عدة أيام في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم والدراسات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

وألقى اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمةً خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه، بإثراء العمل البحثي والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي وتبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين.

وشارك في المؤتمر الذي ينفذ بنظام العرض الهجين (Hybride) للمقالات العلمية، عدد (53) جامعة من (23) دولة عربية وأجنبية، و(76) جامعة ومعهدًا مصريًّا.

وناقش الباحثون في المؤتمر عدد (247) ورقة بحثية في (52) جلسة علمية؛ من خلال (375) محكمًا، وعقد في المؤتمر عدد (29) جلسة للمتحدثين الرئيسيين، وعدد (3) حلقات نقاشية، وخلال المؤتمر تم عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث في المجالات العلمية والهندسية المختلفة .

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والأفكار العلمية؛ سواء من خلال التواصل المباشر مع الباحثين أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ بما يُسهم في الارتقاء بالعمل البحثي في المجالات المختلفة.

حضر وقائع المؤتمر اللواء أ.ح خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات العامة.