"صحة النواب" تتفقد المنشآت الصحية بجنوب سيناء

كتب- نشأت علي:

افتتح وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، جولته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، بزيارة مركز طب أسرة الرويسات، ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وترأس الوفد النائبة سهير عبد الحميد، وضمَّ كلًّا من: النائبة عبلة الألفي، النائب محمد العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائب جمال عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جومانة لويس، النائبة سارة عادل.

واستقبل الوفد الدكتور أحمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، مدير الرعاية بجنوب سيناء، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، وقدموا لوفد صحة النواب شرحًا وافيًا عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمة للمواطنين.

مركز طب أسرة الرويسات، هو مبنى مكون من دورَين، وتم تطويره، وبه ٣ عيادات تخصصية؛ منها عيادة أسنان، وعيادة طب الأسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوي على سكن للأطباء.

وأوصت اللجنة بأهمية وجود أكثر من دكتور لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.