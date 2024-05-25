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معهد الفلك يحدد موعد يوم وقفة عرفات 2024

01:10 م السبت 25 مايو 2024

الدكتور طه رابح

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كتب- عمر صبري:

حدد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد يوم وقفة عرفات 2024.

جاء ذلك وفق الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، بشأن بيان هلال شهر ذو الحجة لعام 1445.

وأوضح هلال شهر ذي الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وأكد عميد معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا توافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445 هـ فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024.

الدكتور طه رابح المعهد القومي للبحوث الفلكية وزارة التعليم العالي وقفة عرفات شهر ذو الحجة
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