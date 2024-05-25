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BBC

أديب عن طرح CNN اسم الضابط المصري المسؤول عن المفاوضات غزة: موقف طفولي وغبي

02:31 ص السبت 25 مايو 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الاتهامات التي وُجهت لمصر بأنها سبب فشل اتفاق الهدنة، قائلًا: "مواقف إسرائيل وأمريكا عدائية تجاه مصر، ولكن الدولة المصرية اهتمت فقط بمصلحة الشعب الفلسطيني".

في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب أن مصر كانت دائمًا تضع مصلحة الشعب الفلسطيني أولاً، وأنها كانت حريصة على التواصل مع الأطراف الأمريكية والإسرائيلية لضمان تقديم المساعدات لغزة.

أشار أديب إلى محاولات لعزل مصر عن دورها كوسيط في القضية الفلسطينية، منتقدًا تقريرًا لشبكة "سي إن إن" طرح اسم الضابط المصري المسؤول عن المفاوضات بين حماس وإسرائيل، وهو أمر لم يسبق له مثيل.

ووصع الإعلامي عمرو أديب، موقف "سي إن إن" بأنه طفولي وغبي، مؤكدًا على أن مصر لم تهتم إلا بمصلحة الفلسطينيين وأن محاولة استبعادها من المفاوضات لن تنجح.

عمرو أديب تقرير سي إن إن مفاوضات غزة
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