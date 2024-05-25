نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي هذا العام

كتب- حسن مرسي:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن جميع أسعار اللحوم شهدت انخفاضات كبيرة على عكس كل التوقعات، لافتا إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن العام المنقضي، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف حسين أبو صدام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أن الإجراءات الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، والإفراج عن الأعلاف أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي هبوط أسعار المواشي، مشيرا إلى أن معدلات الانخفاضات ما بين 5 إلى 10 آلاف في رأس الماشية.

تابع نقيب الفلاحين، أن كيلو لحم العجل البقري القائم جاء بمتوسط سعر 165 إلى 170 جنيهًا بعد أن وصل إلى 200 جنيها، بينما وصل الضاني بمتوسط سعر 200 جنيه بعد أن وصل إلى 250 جنيها، والماعز سجل متوسط سعر 220 جنيهًا، بعد أن وصل إلى 280 جنيها.