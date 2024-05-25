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مؤسس طب الحالات الحرجة: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة

12:16 ص السبت 25 مايو 2024

الدكتور شريف مختار

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، إن أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت بنسب وصلت إلى 500% في القاهرة والمحافظات المجاورة.

وتابع مختار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أنه خلال فترة ذروة فيروس كورونا تم وضع حدود قصوى لخدمات المستشفيات الخاصة.

وأكد مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، أن هناك عمليات بتكاليف عالية يتم تنفيذها بأسعار مخفضة أو بالمجان في مستشفيات قصر العيني، مع إتاحة استشارات متعددة مجانية الرسوم.

وأوضح الدكتور شريف مختار، أنه بدأ عمله في أول عيادة في سنة 1982 منذ قرابة 42 سنة، وكانت الاستشارات تقدم بالمجان للمرضى، أما الآن لا توجد شفقة لزكاة المال والعلم.

شريف مختار أسعار الخدمات المستشفيات الخاصة طب الحالات الحرجة
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