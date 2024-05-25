أمننا القومي خط أحمر.. ضياء رشوان: إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر

كتب- حسن مرسي:

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر، مضيفا مصر حافظت طيلة الوقت على الواسطة بين الفلسطينين والاسرائيليين.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية أيضا خط أحمر وأمر لا تقبل به مصر.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر كرم أبو سالم بين مصر وقطاع غزة واسرائيل وخاضع للإدارة الإسرائيلية طيلة الوقت وعلى الله إسرائيل تفوت اللي هيجي للفلسـطينيين، متابعا أن مصر لا تبحث عن أي حرب ولكنها قادرة على اي حرب.

كما شن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على "سي إن إن"، مشيرا الى أنها وقعت في سقطة حقيقية، مشيرًا إلى أن أن تقرير سي إن إن يرتكب لثلاث مصادر مجهلة وعن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وتابع ضياء رشوان، أن هناك أربع جهات حضرت المفاوضات وال سي إن إن لم تأتي بمصدر واحد منهم، لافتا إلى أن ما حدث سقطة كبيرة وقعت فيها هذه الوسيلة الإعلامية.