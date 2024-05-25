عمرو أديب عن نشر "الشاباك" صورة محمد شبانة بدلا من قيادي بالقسام: لست مندهشًا



كتب- حسن مرسي:

سخر الإعلامي عمرو أديب، من خطأ جسيم ارتكبته جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بنشره صورة الناقد الرياضي المصري محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، معتبرةً إياه أحد قادة كتائب القسام.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ساخرا، "لست مندهشًا، يبدو أن الضابط اللي هناك استسهل ودور على صورة في جوجل"، لافتا إلى أن سقطات إسرائيل تؤكد على حجم التخبط الذي تمر به، حيث إنها في أضعف مراحلها.

وأضاف مقدم "الحكاية": "الناس دي مش ضد الكسر، ولو الشاباك ده جامد مكنش حصل فيه فضيحة 7 أكتوبر".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن 7 أكتوبر أصاب إسرائيل في مقتل، لافتا إلى أن هناك أجيال لا تعرف إسرائيل جيدا والثماني الشهور الماضية كانت فرصة حتى تتعرف على إسرائيل وتدرك معنى الاحتلال.