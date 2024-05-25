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BBC

وصلت 1200 دولار.. رئيس تنشيط السياحة: حجز غرفة بالساحل الشمالي "محتاج واسطة"

03:00 ص السبت 25 مايو 2024

الساحل الشمالي

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كتب- حسن مرسي:

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، على أهمية توجيهات إحياء مسار خروج بنى إسرائيل وتنظيم رحلات سياحية به، مشيرًا إلى أن جارى العمل عبر دراسة تسويقية مع بيوت الخبرة الدولية لتسويق المسار بحملة ترويجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن سانت كاترين تجربة روحاينة وسياحية ولها بعد ديني وطبيعة متفردة جدًا وتمتلك كل مقومات الحياة وخاصة البدوية منذ آلاف السنين، مضيفًا:" مسار خروج بني إسرائيل أشهر قضية في التاريخ، ومليارات البشر يعرفون هذه القصة".

وذكر أن المياه في الساحل الشمالي في مصر يتفوق على نظيره في دول عالمية أخرى، مشيرًا إلى أن الغرفة وصلت لأكثر من 1200 دولار.
وأوضح :"نروج للساحل الشمالي بأشكال مختلفة، والطلب على الساحل الشمالي أكبر من المعروض، والأسعار قفزت بشكل كبير وغير مسبوق.. والناس بتجيب سايط عشان أوضة في الساحل الشمالي".

الساحل الشمالي حجز غرفة تنشيط السياحة
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