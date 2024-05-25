إعلان

BBC

بيطري يكشف أفضل طريقة لحماية الدواجن من النفور في الصيف

05:00 ص السبت 25 مايو 2024

الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أفضل الطرق لتربية الدواجن في المنزل خلال فصل الصيف وحمايتها من النفور أو تعرض حياتها للخطر.

وقال "غالب"، لمصراوي، إنه يفضل تربية أنواع الدواجن البلدية داخل البيوت وذلك نظرًا لقوة مناعتها التي تمنحها تحمل درجات الحرارة المرتفعة في أغلب الأوقات في فصل الصيف خاصة فترات الموجة الحارة التي تتعرض فيها الطيور للنفور والهلاك.
وتابع: هناك شروط يجب توافرها لتربية الدواجن في المنزل وهي وجود مكان جيد التهوية بشرط ألا يكون مكشوف لأشعة الشمس ويستوعب كثافة عددية إضافة إلى شراء كتاكيت من مصدر موثوق يضمن عدم إصابتها بأي مرض (ويفضل في فترات الصيف حيث تتطلب الكتاكيت الرعاية تحت درجات حرارة 33 درجة).

النظافة العامة والإعتناء الجيد بالحظيرة وتنظيفها بصفة يومية ورش أرضيتها بقطرات المياه الخفيفة خلال فترات الصباح الباكر طوال فصل الصيف حتى تساعدها في التغلب على إرتفاع درجات الحرارة.

اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)

الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

موت الدواجن نفوق الطيور حرارة الصيف الطب البيطري تربية الدواجن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بكري يسخر من "الشاباك" بعد نشر صورة الناقد الرياضي محمد شبانة على أنه أحد قادة القسام

إعلان

إعلان

أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
نهاية نتنياهو.. ماذا سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار وقف عملية رفح؟