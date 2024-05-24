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BBC

مكالمة السيسي وبايدن.. بكري: الإدارة الأمريكية تدعو مصر لاستئناف دورها في المفاوضات

10:29 م الجمعة 24 مايو 2024

جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي مصطفى بكري على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.

في برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، ذكر بكري أن الاتصال تناول ست نقاط رئيسية، من بينها دعوة بايدن لمصر لاستئناف دورها في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

أشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن الرئيسين اتفقا على إرسال دفعات من المساعدات الإنسانية والوقود عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا على أن مصر لم تغلق معبر رفح وأنها زودت القطاع بنسبة 80% من المساعدات.

كما أكد بكري على ضرورة إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أن استمرار الصراع يعني استمرار المقاومة المسلحة، وهو حق للشعوب تحت الاحتلال. وأضاف أن مصر تقف بشدة ضد فكرة تهجير الفلسطينيين وتعتبر حدودها خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه.

مصطفى بكري بايدن السيسي الإدارة الأمريكية المفاوضات طوفان الأقصى غزة
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