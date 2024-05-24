حدث في 8 ساعات| موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. وانكسار الموجة شديدة الحرارة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة أبرزها، تحديد موعد صرف وزارة العمل منحة عيد الأضحى المبارك 2024، للعمالة غير المنتظمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

6 منح سنوية.. بيان عاجل من "العمل" بشأن العمالة غير المنتظمة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير جميع أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"

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الأزهر للفتوى يكشف أصل تسمية الكعبة المُشرَّفة وعدد أركانها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام المعروف لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي قبلة صلاتهم، ومَعْلَمٌ عظيمٌ من معالمِ الدِّين، وأمْنٌ وأمانٌ للطائفين، ومثابةٌ للزائرين.

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وزير الصحة: التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها بالتأمين الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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بعد انكسار الموجة الحارة.. هل ستعود الأجواء الربيعية مجددا؟ الأرصاد تجيب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة مع بداية انكسار الموجة الحارة اليوم الجمعة.

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إجراء عاجل من "المحامين" بعد ثبوت حالات تزوير في القيد بجداول النقابة

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد

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500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسؤول، موعد صرف وزارة العمل منحة عيد الأضحى المبارك 2024، للعمالة غير المنتظمة.

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"الصحة": هذه الفئات ممنوع خروجها من المنزل في الأجواء الحارة

وجهت وزارة الصحة تحذيرا لبعض الفئات وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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