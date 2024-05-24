محافظ الجيزة: إنجاز 100 % من مشروعات الخطة الاستثمارية بالدقي وأوسيم

كتب - محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية نطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى 2023- 2024م.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أحمد راشد، نجاح أجهزة المحافظة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية فى الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى، إذ أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات خلال أيام.

وأشار إلى أن أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة تصدروا من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهاءها من نسبة 100% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

وكلف المحافظ نائبه والسكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان إلتزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ الحضور بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرى ورؤساء المديريات والهيئات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.