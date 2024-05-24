عمرو الورداني: لا يحق للشباب منع خطيبته من الذهاب للكوافير يوم الزفاف - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور عمرو الورداني، عن تساؤل حول "هل من حق الشاب منع خطيبته من الذهاب للكوافير يوم الزفاف؟".

وقال "الورداني"، خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس" موجها حديثه للشاب المتصل:" ليس من حقك أن تمنع خطيبتك من الذهاب للكوافير يوم الزفاف، وإذا رفضت إعطاءها المال ستصبح بخيلا في نظرها "بخيل".

وتابع":لو كنت تقدر على ده وده يُسعدها ولا يغير وجهها بل يجعل الإنسان بطبيعته ولكنه أكثر نضارة؛ فلا مانع من ذلك".

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، نصيحتي عدم جعل سبب الرفض المال؛ لأن الزوجة ستفكر أن السبب هو "المال"، ويمكن أن يوضح قدرته المادية حتى تُقدر الزوجة ظروفه.

وأشار، إلى أنه يجب التعامل بحكمة في مثل هذه الحالات، مستشهدًا بقوله تعالى ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ البقرة: 269].

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