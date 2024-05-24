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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ميت سلسيل بالدقهلية

01:02 م الجمعة 24 مايو 2024

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد زكي الهواري بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

ويلقي الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية حول "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره"، ويتلو القرآن الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

وأطلقت وزارة الأوقاف، برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، ضمن حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

شعائر صلاة الجمعة ميت سلسيل الدقهلية صلاة الجمعة
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