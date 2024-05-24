رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية التى تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالى والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة.