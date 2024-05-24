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اليوم.. قطع المياه 4 ساعات عن هضبة الأهرام

06:30 ص الجمعة 24 مايو 2024

قطع المياه

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اليوم.. قطع المياه 4 ساعات عن هضبة الأهرام

كتب- محمد عبدالناصر

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024 وحتى الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق 25 / 5 / 2024 لإتمام عملية التركيب.

وكلف محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

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