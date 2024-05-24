أسعار الحج 2024.. مسؤول يكشف أسباب ارتفاع الأسعار "اقتصادي وخمس نجوم"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول، عن أسباب ارتفاع أسعار الحج 2024، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن أسباب ارتفاع أسعار الحج 2024، هي ارتفاع تكاليف الحج وتذاكر الطيران على شركات السياحة بما يصل إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف، أن أسباب ارتفاع تكاليف الحج 2024 أيضًا، الزيادة الطارئة في برنامج حج الـ5 نجوم، والتي شملت :" رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين).

وأوضح، أن الشركات كانت ترغب في تخفيض الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام؛ لتعويض الزيادة الطارئة.

وأشار، إلى أنه بعد اجتماعات رسمية، تم الإتفاق على منع خفض الخدمات والتعاون من خلال تحمل المواطن "تلت الإرتفاع" وتحمل الشركات باقي الإرتفاع كاملًا.

وتابع: حج الـ5 نجوم تحديدًا به مشكلة كبيرة، ولا تستطيع شركات السياحة تحمل هذا الفارق في التكلفة، ومفيش شركة هتقدر تخسر هذه الأرقام الكبيرة لأنها ملايين".

وأكمل: زيادة أسعار برامج الحج الـ5 نجوم تصل إلى 44 ألف 275 جنيه، ويمكن للحاج التفاوض مع شركة السياحة ودفع مبلغ أقل إذا وافقت الشركة على ذلك.

وأكد، أن شركات السياحة ملتزمة بشكل تام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، والحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن اللجنة الفنية للحج، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (٤٤٢٧٥ جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئه في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين).

وكانت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، كشفت في وقت سابق، عن إضافة 35 ألف جنيه لسعر برامج الحج البري، قيمة النقل وتذكرة العبارة ليصبح سعر برنامج الحج البري 230 ألف جنيه بدلاً من 195 ألف جنيه.

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