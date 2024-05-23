حدث في 8 ساعات| الأطباء تطالب بعدم التوقيع على قانون "المنشآت الصحية".. وقرار عاجل بشأن دخول مكة المكرمة

الأطباء تطالب بعدم التوقيع على قانون _المنشآت الصح

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة أبرزها، مناشدة النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون المنشآت الصحية، وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، قرارًا بشأن دخول مدينة مكة المكرمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأطباء تناشد الرئيس السيسي عدم التوقيع على قانون المنشآت الصحية.. لماذا؟

ناشدت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

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