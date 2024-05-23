الأعلى للأمن السيبراني: العنصر البشري يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات

كتب- حسن مرسي:

سلط أحمد عبد الحافظ، رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا الحيوية التي جرت مناقشتها خلال فعاليات مؤتمر "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني".

وأوضح عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن العنصر البشري يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات، مما يتطلب العمل على تعزيز الوعي لدى الأفراد فيما يخص الأمور المتعلقة بالأمن السيبراني.

وأكد على الأهمية الكبيرة لوجود أنظمة تكنولوجية متقدمة وقوية لحماية البنى التحتية المهمة والحيوية، وضرورة وضع المعايير والآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ هذه الأنظمة.

وأشار عبد الحافظ إلى المشاركة الواسعة لعدد كبير من الحضور من مختلف الفئات والشركات والطلاب والأفراد العاديين في المؤتمر، وأعرب عن سروره بهذه المشاركة الكثيفة والإقبال الكبير على قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأكد أن الهدف الرئيسي وراء تنظيم هذا الحدث المهم يتمثل في زيادة التوعية والمعرفة لدى الأفراد بمفهوم وأهمية الأمن السيبراني، وتمكينهم من الاستفادة الأمثل من التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات الحماية الرقمية.