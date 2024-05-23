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الأزهر يرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

07:09 م الخميس 23 مايو 2024

الأزهر الشريف

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

رحب الأزهر الشريف، بإعلان دول النرويج وأيرلندا وإسبانيا، الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ في ٢٨ مايو الجاري، مؤكدًا أنها خطوة شجاعة تقر بأحقية الفلسطينيين "أصحاب الأرض" في العيش بسلام واستقرار، دون اضطهاد أو استعمار من محتل غاصب.

وقال "الأزهر"، بحسب بيانه، الخميس، أن الأزهر إذ يرحِّب ويؤيد هذه الخطوة الطيبة والمقدرة، فإنه يشجع باقي الدول والشعوب الحرة لاتخاذ خطوات مماثلة ونصرة الحق الفلسطيني، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني المشروع في الاستقلال والحرية والعيش بأمان على أرضه كباقي الشعوب.

ودعى الأزهر الشريف، شعوب الدول الداعمة للكيان الغاصب المحتل بمواصلة الضغط على حكوماتهم بضرورة وقف آلة البطش الفتاكة، التي تعبث بحياة ملايين الأبرياء.

الأزهر الشريف النرويج أيرلندا إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
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