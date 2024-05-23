"نقل النواب" توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.

وأبدت اللجنه موافقتها على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 24/25، ٣ مليارات و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٧%.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٢ مليار و٣١٨ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجاري ٢٣/٢٤، ٢ مليار بخفض قدره ٢٠٠ مليون جنيهًا بنسبة ٩%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مليار و١٥ مليون، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجاري ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و٤١٠ مليون جنيه بانخفاض قدرة ٣٩٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٨%.

فيما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ مليار و٣٠٣ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و١٠٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨%.