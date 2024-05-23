"الكورة مع فايق".. تفاصيل انطلاق برنامج إبراهيم فايق على "إم بي سي مصر"

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي إبراهيم فايق، اقتراب موعد انطلاق برنامجه الجديد على شبكة قنوات "إم بي سي" وتحديدا قناة "إم بي سي مصر".

وكان إبراهيم فايق، أعلن رحيله عن شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" في شهر أبريل الماضي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة من توقيعه للقناة الجديدة، وكتب: "بسم الله وعلى بركة الله، أعلن انضمامي لمجموعة إم بي سي الكاملة - MBC Group".

وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة، أن إبراهيم فايق سيقدم برنامجًا لمدة 5 أيام في الأسبوع يحمل اسم "الكورة مع فايق" والذي يعتمد على فقرات ثابتة ومحللين مميزين من بينهم أحمد عز وتامر بدوي وغيرهم.

وأوضحت المصادر: ديكور البرنامج تم الانتهاء منه بالكامل وتم عمل البروفات الخاصة بالانطلاق ويبقى فقط تحديد موعد الانطلاق.

ورجحت المصادر، أن فوز الأهلي ببطولة دوري الأبطال الإفريقي قد يكون موعدًا لانطلاق البرنامج الأسبوع المقبل، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الموعد.