اعرف السبب.. شركة شعاع تناشد المواطنين عدم التعامل ماليًا مع موظفيها

كتب- محمد صلاح:

أصدرت شركة شعاع للخدمات العامة، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، بشانًا بشأن شكاوى عدد من المواطنين بعد تعرضهم لمحاولات نصب من خلال مطالبتهم بسداد فواتير كهرباء إلكترونية، من أشخاص يدعون تبعيتهم لشركة شعاع.

وقالت الشركة، في بيانها: من منطلق حرص شركة شعاع على التواصل المستمر مع المواطنين وحفاظا على سلامتهم، تناشد الشركة المواطنين عدم السماح لأي شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف وعدم التعامل ماليًا بأي طريقة كانت مع موظفي الشركة أو من يدعون أنهم يتبعون الشركة خاصة وأن دور كشاف شركة شعاع يقتصر على تصوير قراءة عداد الكهرباء فقط.

وأكدت شركة شعاع، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزي الخاص بالشركة والذي يحمل شعار "شعاع" فضلا عن حمل كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، موضحة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم من خلال تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيًا على هذه الخدمة، وأن الشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشترك.

وأهابت شركة شعاع للخدمات العامة، بالمواطنين، بالإبلاغ عن أي شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو أي شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو أي شكاوى من موظفي الشركة من خلال خدمة "واتس أب" على مدار الساعة على رقم 01120313831.