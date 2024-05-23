مساء الجمعة.. الجيزة: قطع المياه لمدة 4 ساعات عن هذه المنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات مساء غدا الجمعة.

وأضافت "الجيزة"، بحسب بيان الخميس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بأعمال تركيب طلمبة مياة جديدة برافع هضبة الأهرام؛ لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بالمنطقة.

وأوضحت "المحافظة"، أن الأمر يستلزم قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات من الساعة الثانية عشر ليلًا يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، وحتى الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت الموافق 25 مايو 2024؛ لإتمام عملية التركيب.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد "راشد"، على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات؛ لتسهيل عمل الشركة.

ونوهت "الجيزة"، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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