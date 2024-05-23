لجنة تسعير كل 6 شهور.. تفاصيل التحرك لحل أزمة الأدوية والإفراجات الجمركية

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مقترح يجري دراسته بشأن تشكيل لجنة دائمة للنظر في تسعير الأدوية كل 6 أشهر.

وقال عوف لمصراوي، إنه جرى طرح هذا المقترح خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي قطاع الدواء، مضيفًا: أنه من المنتظر أن يجري تشكيل اللجنة خلال الأيام المقبلة، بحيث تعقد اجتماعاتها كل 6 شهور لمراجعة أسعار الدواء وفق متغيرات الوضع الاقتصادي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد لممثلي قطاع الدواء في مصر أن اجتماعه معهم "بهدف الاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته"، متابعا: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".

وأوضح "عوف" أن هناك تفهما حكومياً للتحديات التي تواجه صناعة الدواء هذه الأونة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف، ما ألقى بأعباء إضافية على المُصنعين.

وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 46.8 جنيه).

وبشأن الموقف من زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية إلى أن الشركات لم تتلق ردًا حتى الآن فيما يتعلق بالطلبات التي جرى تقديمها قبل نحو شهر ونص إلى الهيئة لمراجعة أسعار أصنافها.

وأضاف: "حتى الآن لا تزال هيئة الدواء تدرس تلك الطلبات، ونتوقع أن تكون هناك زيادة لـ 700 صنف خلال الفترة المقبلة".

الإفراجات الجمركية

وبسؤال "عوف" عن أسباب وجود العديد من شحنات المواد الخام والمستلزمات في الموانئ دون إنهاء إجراءات الإفراج عنها، قال: "المصنعين بياخدوا المستلزمات والمواد الخام على حسب لو معاه سيولة بيدفع الفرق ويطلع المواد الخام، لو مش معاك بتستنى تحريك الأسعار علشان تعوض الفرق وتطلع المواد الخام".

وأكد أن بعض الشركات تركت المواد الخام في الموانئ انتظارًا لقرار تحريك أسعار الأدوية، معتبرًا أن قرار التحريك "قد يحل هذه المشكلة".