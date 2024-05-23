"شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت وزارة النقل المصرية، فيديو بعنوان "اتفرج وشوف جمال بلدك"، عبر صفحتها على فيسبوك، الخميس، يتضمن تركيب قضبان الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

وقالت "النقل"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك": ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، والمشاهد في الفيديو ليس مش مجرد مشاهد لتركيب قضبان الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة والعلمين ومطروح، بل مجهود ضخم لآلاف من المصريين الذين شقوا الجبل لتنفيذ مسار الخط الأول، بالإضافة إلى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والمجهود ده باختصار هو "بناء المستقبل".

وأضافت "الوزارة"، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية، حيث ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في "حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية"، وكذلك خدمة المناطق السياحية "الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية" في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في "الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر"، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

وأوضحت وزارة النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وستخلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وستربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة "الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر" بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية "سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة" بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

وتابعت "النقل": ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية؛ لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، وتوفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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