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BBC

حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": انخفاض مؤقت للحرارة في هذا الموعد

08:30 ص الخميس 23 مايو 2024

الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، في بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وأفادت "الهيئة"، أن درجات الحرارة تشهد انخفاض مؤقت على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يومي الجمعة والسبت 24 و 25 مايو.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 22 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وقالت، إن حالة الطقس اليوم الخميس 22 مايو 2024، تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الجمعة 24 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 28 مايو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن

حالة الطقس من الجمعة 24 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 28 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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