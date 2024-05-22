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BBC

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

11:25 م الأربعاء 22 مايو 2024

مناسك الحج أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، محظورات الحج 2024، والتي ينبغي على حجاج بيت الله الحرام عدم القيام بفعلها لعدم تعرضهم لمشكلات.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يحظر حمل المبالغ الكبيرة التي تتجاوز قيمتها (60) ألف ريال، والهدايا بالكميات التجارية، التي تتجاوز قيمتها (3) آلاف ريال.

وأوضح "عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يجوز حمل الحبوب والمسكرات والمخدرات بجميع أنواعها، والأقراص ووسائل التخزين التي تحتوي على مواد مخلة بالآداب، والعملات المزورة.

وأشار إلى أنه يحظر أيضًا في الحج 2024، حمل الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، ودخان المضغ الممنوع، والأسلحة والذخائر.

وتابع "صادق"، أنه لا يجوز في الحج 2024 حمل الليزر بأنواعه، والصاعق الكهربائي بجميع أنواعه، وأجهزة التصنت بجميع أشكالها وأنواعها.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن ذلك كي يتم تجنب المساءلة القانونية؛ عند الوصول إلى أحد منافذ الدخول إلى المملكة؛ لأداء الحج 2024.

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