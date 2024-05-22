أحمد موسى: المخابرات الأمريكية تحرك إعلامها لترويج شائعات كاذبة للضغط على مصر - فيديو

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تملك خبرة كبيرة في ملف المفاوضات وتحقيق السلام، ولم تعرقل أو تغير أي بنود لأي مفاوضات للتوصل إلى الهدنة في غزة، عكس ما تم نشره في شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر حتى شهر أبريل الماضي أدخلت أكثر من 80% من إجمالي المساعدات، وهناك أكثر من 400 شاحنة أمام المعبر لم يتم إدخالها بسبب غلق المعبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ناحية الجانب الفلسطيني.

واستطرد، أن الإخوان الإرهابين متحالفين مع الصهاينة ضد مصر، مردفًا: «كل يوم نثبت وجهة نظرنا أن الإخوان الإرهابيين ضد مصر، المخابرات الأمريكية تحرك الإعلام الأمريكي لترويج الشائعات ضد مصر، دول شغالين بسكريبت ثابت من أجل الضغط على مصر».

وتابع:«وهو في حد كان قاعد وقت المفاوضات وطلع أدلى بتصريحات؟، مصر لم تغير أي بنود ولم تعرقل أي مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، دول شغالين ضد مصر وكلها معلومات مضللة».

وأشار إلى أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط أو ابتزاز من أمريكا أو غيرها، مؤكدًا أن سيناء لن تكون إلا سيناء مصرية.

وتابع قائلًا: «سلاح المهندسين بالجيش المصري طهر أكثر من 109 آلاف فدان من الألغام في سيناء»، مردفًا: «عايزين سيناء من أول طابا لحد رفح نملاها بشر ونعمرها ونبنيها، كما أن هناك 3 مناطق لوجستية يتم تدشينها حاليا».

وأوضح أنه لن يجبرنا أحد على فعل شيء لا نريده، والجيش المصري على أهب الاستعداد ويملك العديد من الإمكانيات وبرا وبحرا وجوا، لدينا معاهدة سلام منذ 45 عاما كان خلفها الجيش المصري، ولكن الجيش المصري جاهز للتعامل مع أي محاولة لتهديد أمننا القومي.

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