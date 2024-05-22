حدث في 8 ساعات| مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وقطع المياه بمناطق بالجيزة في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة: بيع قطع أراضي بالدولار بـ 8 مدن لـ ـ34 شركة أجنبية

أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1/4/2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لعدد 34 شركة.

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"مغشوشة وغير مطابقة".. تفاصيل 4 أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال مايو

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات بشأن عبوات لأدوية إما "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات"، مطالبة بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها.

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بمناسبة عيد الأضحى.. الحكومة توافق على العفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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فيديو.. أول ظهور لمصمم الأزياء إسلام سعد بعد إخلاء سبيله ويقدم عروضا على فساتين الزفاف

ظهر مصمم الأزياء إسلام سعد، في بث مباشر، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، في قضية محاولة تهريب 55 ألف دولار أمريكي إلى خارج البلاد.

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مساء الجمعة.. الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن مركز الصف مساء الجمعة لأعمال الصيانة.

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مصدر رفيع المستوى: مصر تستغرب محاولات الإساءة إلى جهودها لوقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

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"خطة النواب" تنتقد ضعف إيرادات قناة السويس: شايفين صفر كبير.. والهيئة ترد

دارت نقاشات حادة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بشأن إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.

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بنسبة تخفيض تصل لـ50 %.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع الغذائية (تفاصيل)

كشف المستشار سعيد صالح المنسق العام بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعدادات وزارة الزراعة لافتتاح أكبر معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بالمتحف الزراعي بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

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أحدث 15 صورة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحركات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس السيسي دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمعه بقادة دول العالم على موقف مصر، الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

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السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

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أحدث 15 صورة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه

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10 صور.. كامل الوزير يجري اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع "فيلارو"

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والوفد المرافق له، خلال زيارته لألمانيا، بحضور السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر بألمانيا، مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية.

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حقق أرباحاً بمليار و486 مليون جنيه.. "اتصالات النواب": البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بالإنجازات التي حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بجانب دوره الخدمي الكبير وتحقيقه أرباحًا وصلت إلى مليار و486 مليون جنيه، تصب في خزينة الدولة.

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مصدر: مصر تجدد رفضها مخطط إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء

جدد مصدر رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء.

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التعليم: هؤلاء الطلاب لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة الراسبين في امتحانات العام الماضي ويؤدون امتحان العام الجاري.

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بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها.

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