خالد الجندي يحذر أولياء الأمور: هذه الأفعال تقطع جسور التواصل مع الأبناء - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن أكثر العيوب التي تمنع التواصل بين الآباء والأبناء هى عدم المناقشة وعدم وجود لغة حوار وأنانية الطموح، قائلا: "كل واحد عايز يحقق أحلام نفسه فى ابنه وبنته وكل ده قد يتعارض مع طموح الإبن".

وأوضح، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن من العيوب التى تمنع التواصل بين الآباء والأبناء انشغال الوقت بالذات فى عصر الموبايلات، مشددا على أن الموبيلات حرمتنا من أولادنا وأيضا الآباء انشغلوا بالموبايلات وتركوا الأبناء.

وتابع: "العصبية أيضا والتوتر والصوت العالى عمره ما يجيب نتيجة تربوية بل يكسر ويحرق جسور التواصل بين الطرفين، والإجراءات العقابية لازم يكون استخدام العقاب برشد ويكون للضرورة القصوى ويكون بعيدا عن امتهان الكرامة والتطاول على الذات وإسقاط الشخصية، وفى حاجات مش بتتصلح لو اتجرحت ولازم نحافظ على عزة الإنسان".