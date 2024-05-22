مصدر: على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بـمعبر كرم أبو سالم

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر رفيع المستوى، إن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها، يؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع

وأضاف المصدر، على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز الـ500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، عصر الأربعاء.