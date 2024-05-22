بعد إلغاء "فك الارتباط".. حماس: استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية

مصراوي

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بإلغاء قانون "فك الارتباط" مع الضفة الغربية هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قانون إلغاء "فك الارتباط" مع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي حال تم تنفيذ القانون الذي أقر الكنيست الإسرائيلي في الـ20 من مارس الماضي إلغاء بعض بنوده، سيتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية والتي تم انسحاب القوات الإسرائيلية سابقًا منها وهم سانور وكاديم وجانيم وحوميش.

وقانون فك الارتباط تم إقراره عام 2005، وشمل قطاع غزة ومدن شمال الضفة والتي استوطن بها عدد كبير من الإسرائيليين حينها لكنهم غادروا بعد إقرار القانون إلى مستوطنات أخرى، ويعني قرار وزير الدفاع عودة المستوطنين إلى مدن شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي تعليقه على القرار، وصف جالانت الخطوة بـ "التاريخية"، قائلًا إن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ستضمن الأمن في المنطقة وتدفع إلى تطوير المستوطنات وتأمينها حتى تتلائم مع نظام عيش الإسرائيليين.

وقانون "فك الارتباط" لا يعني اعتراف إسرائيل بتبعية قطاع غزة ومدن الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية، بل يعني إخلائها لمواجهة الضغوطات الدولية المطالبة لإسرائيل بالانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها منذ عام 1967.

وتنظر إسرائيل إلى قطاع غزة ومدن الضفة باعتبارها مدن إسرائيلية خاضعة لسلطتها رغم تنفيذ قرار "فك الارتباط" في حقبة حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 2005.