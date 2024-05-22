حقق أرباحاً بمليار و486 مليون جنيه.. "اتصالات النواب": البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بالإنجازات التي حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بجانب دوره الخدمي الكبير وتحقيقه أرباحًا وصلت إلى مليار و486 مليون جنيه، تصب في خزينة الدولة.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة مشروعَي قانونَين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية والتوسعة في المكاتب والفروع، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، يرجع إلى تنفيذ مسؤولي البريد التوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهولة ويُسر؛ بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان يدعمان جهود البريد الناجحة التي تحققت بفضل فكر واعٍ للدكتور شريف فاروق، الذي يقود منظومة نجاح انعكست على المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصرية.