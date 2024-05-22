تحذير من 5 مشروبات مع الطقس الحار.. وجمال شعبان: 7 فئات ممنوعة من الصيام

كتب- محمد فتحي:

وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عدة نصائح مهمة للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وعلاقتها بالجلطات.

وكتب "شعبان" على صفحته الشخصية "فيسبوك": "صيف وعرق وجلطات، منذ سنوات كنت من أوائل المهتمين بتأثير حرارة الجو وموجاتها، وتحدثت إذاعيًا وتليفزيونيًا وكتبت في الصحافة الورقية، ودونت في المواقع الإلكترونية مرارًا وتكرارًا

عن الصيف والعرق والجلطات".

وتابع: "ممنوع الصيام منعا باتا في هذا الجو الجهنمي، وعلى مسئوليتي لمرضى الشرايين التاجية، والدعامات، والصمامات، والذبذبة الأذينية، وهبوط عضلة القلب، ومرضى السكر، ومرضى الكلى، خاصة الطاعنين في السن".

وأكد شعبان على أهمية شرب الماء البارد غير المثلج في الوقاية وعلاج موجات الحرارة وضرباتها وجلطاتها، لافتا إلى ضرورة شرب الإنسان 3 لتر من الماء البارد غير المثلج يوميا قبل الشعور بالعطش، لأن العطش ربما يكون نذير الجفاف.

وحذر عميد المعهد السابق من شرب الماء المثلج خاصة إذا كان جسم الإنسان دافئ وعائد من الشارع إلى المنزل، مع ضرورة شرب عصير القصب، وتناول البطيخ والخضروات والفواكة، والخيار، والكنتالوب، وتجنب التوابل، والتبغ، والمشروبات الغازية، والشاي الساخن، والشوربة الساخنة".

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة والفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان حتى الصوف، لافتا إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، بالإضافة إلى عدم الخروج إلا بمظلة.

وأكد شعبان على أهمية التكييف في المنزل، خاصة وأن المروحة لا تلطف الحرارة، لافتا إلى أنه في حالة عدم توافر التكييف يجب الاغتسال كل 3 ساعات، إذ أن الشيوخ والأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.