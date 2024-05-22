قدم الآن.. "الجيزة": فتح باب التسجيل للدورة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بدورية انعقاد المبادرة؛ لضمان استدامة النجاحات التي حققتها خلال مرحلتيها السابقتين، بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى.

وكشفت "الجيزة"، عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ودعت محافظة الجيزة، أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة لتحقيق تمثيل مشرف أسوة بما تم خلال المرحلتين السابقتين.