فيديو.. أول ظهور لمصمم الأزياء إسلام سعد بعد إخلاء سبيله ويقدم عروضا على فساتين الزفاف

كتب- محمد سامي:

ظهر مصمم الأزياء إسلام سعد، في بث مباشر، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، في قضية محاولة تهريب 55 ألف دولار أمريكي إلى خارج البلاد.

واشتمل البث المباشر لإسلام سعد، مصمم الأزياء الشهير، المُصَوَّر من أحد المولات، على عرض أية بدلة معها بدلة هدية، وأي بنطلون معه بنطلون هدية، مشيرًا إلى اختياره 10 أشخاص من التعليقات على الفيديو الخاص به.

كانت قوات المباحث بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، خلال سفره خارج البلاد، محاولًا تهريب 55 ألف دولار.

وقال مصدر لـ"مصراوي"، إنه جرى ضبط "إسلام سعد"، أمس، خلال سفره إلى تركيا، حيث استوقفه رجال المباحث لسؤاله عن الأموال بحوزته، والتي تخالف الإجراءات المنظمة للسفر للنقد الأجنبي.

وأوضح المصدر أنه تم عرض مصمم الأزياء على جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وحددت الحكومة المصرية الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي وهو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ويسمح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول، ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.