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"عمليات الإنقاد متواصلة".. تطورات جديدة في حادث معدية أبوغالب

11:30 ص الأربعاء 22 مايو 2024
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كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر طبية بوزارة الصحة، إنه تم انتشال جثتين جديدتين، ضمن ضحايا حادث غرق ميكروباص في معدية أبوغالب، بمنشأة القناطر بالجيزة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 شخصا.

وقالت مصادر في محافظة الجيزة، إن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم للبحث عن مفقودين.

كشف أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، عن مفأجاة بشأن حادث معدية أبوغالب مركز منشأة القناطر.

وقال "محسن" في تصريحات، إن "المعدية محل الحادث، تم تحرير عدة محاضر لها من قبل مهندسي الهيئة، وكان آخرها يوم 3 مارس الماضي، وتم تشغيلها بمعرفة الوحدة المحلية لمدينة أبوغالب".

وأضاف: "سبب الحادث يكمن أن هناك خللًا في البوابات ولا تعمل، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، وهذا مثبت في المحاضر التي تم تحريرها لهذا المركب".

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