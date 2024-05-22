شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

أعلى من الطبيعي بـ 8 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى يوم الاثنين 27 مايو 2024.

وشددت الهيئة في بيان صحفي، على استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأربعاء 22 مايو والخميس 23 مايو طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.

وحول الحالة العامة للطقس قالت الهيئة: يسود طقس حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

كما يسود انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 4: 5) درجة يومي الجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو.

طقس يومي الجمعة والسبت..

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

طقس يومي الأحد والاثنين..

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.