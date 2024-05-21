إرجاء اعتماد موازنة الطيران المدني لضعف تمثيل الوزارة باجتماع "السياحة النواب"

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة موازنة وزارة الطيران المدني للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع.

وتسبب ذلك الامر في استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.

وأدى ذلك إلى قيام رئيسة اللجنة بإرجاء الاجتماع لموعد آخر لحين حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله على المستوى المطلوب.