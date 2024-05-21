إعلان

BBC

إرجاء اعتماد موازنة الطيران المدني لضعف تمثيل الوزارة باجتماع "السياحة النواب"

11:35 م الثلاثاء 21 مايو 2024

النائبة نورا علي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة موازنة وزارة الطيران المدني للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع.

وتسبب ذلك الامر في استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.

وأدى ذلك إلى قيام رئيسة اللجنة بإرجاء الاجتماع لموعد آخر لحين حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله على المستوى المطلوب.

النائبة نورا علي مجلس النواب موازنة الطيران المدني لجنة السياحة والطيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ناقش رفع سعر الدواء.. مسؤول بهيئة الدواء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء

إعلان

إعلان