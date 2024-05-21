ماجد عبدالفتاح: أمريكا "تستميت" لمنع تنفيذ قرارات الجنائية الدولية ضد نتنياهو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الجزائر وسلوفينيا، شهدت توجيه إدانات لإسرائيل بسبب جرائمها في قطاع غزة.

وأكد أن هناك جلسة ستعقد اليوم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ستدلي المجموعة العربية فيها ببيان حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تمت مناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، في الجلسة التي عقدت أمس، خاصة بعد الجرائم الإسرائيلية التي كانت على مرأى ومسمع من العالم.

وأكد أن هناك رد فعل قوى من جانب إسرائيل بالرفض العنيف، مضيفا: "كل هذا للضغط على إسرائيل للوصول إلى الوقف الفورى لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن".



وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع باستماتة عن إسرائيل، موضحا أن هناك 5 دول أخرى ضد إسرائيل بالإضافة لدعوى جنوب إفريقيا للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، وهو ما ساهم في سرعة إصدار القرارات.

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