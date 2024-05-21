3 محاور و6 كباري.. خطة إلغاء "معديات الموت" بمنطقة حادث أبو غالب (خرائط وصور)

"البحث عن 6 مفقودين".. مصدر بالصحة يكشف حصيلة ضحايا معدية أبوغالب

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قرارات عاجلة.. بيان لوزارة النقل يكشف تفاصيل جديدة عن معدية "أبو غالب"

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة النقل، إن لديها خطة بالفعل لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات، ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكباري سيارات وكباري مشاه.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحادث الذي شهدته معدية أبوغالب جراء انقلاب ميكروباص صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، والبحث عن 6 مفقودين آخرين حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه يتم حاليا إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على هذه الرياحات وهي (محور القطا –محور أبو غالب- محور تلا/طنوب).

كما يجري إنشاء 4 كباري سيارات على الرياحات (استكمال كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين).

ويتم تنفيذ 6 كباري مشاه (كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا)، في حين تم الانتهاء من 5 كباري منها.

وفيما يتعلق بمنطقة أبوغالب (موقع الحادث)، يتم حاليا إنشاء 2 محور للسيارات أحدهما في عند منطقة الحادث وهو محور أبوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50%، والآخر "محور القطا" جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

ويوجد كوبرى مشاه (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث، وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث، بالإضافة إلى كوبرى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث، بحسب البيان.