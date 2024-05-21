إعلان

BBC

مسئول يكشف مفأجاة صادمة عن حادث معدية أبو غالب

07:49 م الثلاثاء 21 مايو 2024
  • عرض 14 صورة
    موقع حادث معدية أبوغالب
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (2)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (11)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (3)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (8)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (10)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (9)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبو غالب (12)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبوغالب (2)
  • عرض 14 صورة
    معدية أبو غالب (9)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد شاكر:
كشف أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، عن مفأجاة بشأن حادث معدية أبوغالب مركز منشأة القناطر التي راح ضحيتها 10 أشخاص حتى الآن.

وقال "محسن" في تصريحات لقناة "الشرق"، إن "المعدية محل الحادث، تم تحرير عدة محاضر لها من قبل مهندسي الهيئة، وكان آخرها يوم 3 مارس الماضي، وتم تشغيلها بمعرفة الوحدة المحلية لمدينة أبوغالب".

وأضاف: "سبب الحادث يكمن أن هناك خللًا في البوابات ولا تعمل، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، وهذا مثبت في المحاضر التي تم تحريرها لهذا المركب".

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن آخر حصيلة لضحايا غرق ميكروباص بمعدية أبوغالب مركز منشأة القناطر، وصلت إلى 10 وفيات حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إن فرق الإنقاذ تعمل في الوقت الراهن على البحث عن 6 مفقودين في مياه النيل.

وأشار إلى تمركز 8 سيارات إسعاف في موقع الحادث انتظارًا لاستخراج الجثامين.

معدية أبو غالب غرق معدية غرق ميكروباص منشأة القناطر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من "تنفيس جهنم على الدنيا" (فيديو)

إعلان

إعلان