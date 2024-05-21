مسئول يكشف مفأجاة صادمة عن حادث معدية أبو غالب

قرارات عاجلة.. بيان لوزارة النقل يكشف تفاصيل جديدة عن معدية "أبو غالب"



كتب- محمد شاكر:

كشف أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، عن مفأجاة بشأن حادث معدية أبوغالب مركز منشأة القناطر التي راح ضحيتها 10 أشخاص حتى الآن.

وقال "محسن" في تصريحات لقناة "الشرق"، إن "المعدية محل الحادث، تم تحرير عدة محاضر لها من قبل مهندسي الهيئة، وكان آخرها يوم 3 مارس الماضي، وتم تشغيلها بمعرفة الوحدة المحلية لمدينة أبوغالب".

وأضاف: "سبب الحادث يكمن أن هناك خللًا في البوابات ولا تعمل، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، وهذا مثبت في المحاضر التي تم تحريرها لهذا المركب".

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن آخر حصيلة لضحايا غرق ميكروباص بمعدية أبوغالب مركز منشأة القناطر، وصلت إلى 10 وفيات حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إن فرق الإنقاذ تعمل في الوقت الراهن على البحث عن 6 مفقودين في مياه النيل.

وأشار إلى تمركز 8 سيارات إسعاف في موقع الحادث انتظارًا لاستخراج الجثامين.