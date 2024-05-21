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BBC

مصدر رفيع المستوى: احترام مصر لمعاهداتها لا يمنعها من الحفاظ على أمنها القومي

07:43 م الثلاثاء 21 مايو 2024

الحدود المصرية الاسرائيلية

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كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر رفيع المستوى، إن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وسبق أن أكد المصدر أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخلياً.

معاهدات مصر الحدود المصرية رفح الاحتلال الإسرائيلي
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