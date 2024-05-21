مصدر: الإعلام الإسرائيلي يتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن التخبط الداخلي

كتب- محمد شاكر

أكد مصدر رفيع المستوى تعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخلياً.

وشدد المصدر في تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، على أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

وسبق أن قال مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة لما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

ونقلت القاهرة الإخبارية، عن المصدر الرفيع توضيحه أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.